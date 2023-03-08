مكة المكرمة والأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة بـ 36 مئوية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة والاحساء أعلى درجة حرارة بـ 36 درجة مئوية، فيما سجلت طريف والقريات أدنى درجة حرارة بـ 8 درجات مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة والأحساء بـ 36 درجة، ووادي الدواسر 35 درجة مئوية، كما سجلت الدمام وشروره والقنفذة 34 درجة مئوية، فيما سجلت الخرج 33 درجة مئوية، والمدينة المنورة والرياض وجدة وينبع وبيشة والدهناء سجلت 32 درجة مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فجاءت كالتالي: طريف والقريات 8 درجات مئوية، وتبوك 10 درجات مئوية ، وأبها 12 درجة مئوية، وعرعر 13 درجة مئوية، والباحة 14 درجة مئوية، وحائل وسكاكا والطائف ورفحاء 15 درجة مئوية، ونجران 16 درجة مئوية، وبيشة والصمان 17 درجة مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.