مكة المكرمة وطريف تسجلان أعلى وأدنى درجة حرارة في المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة في المملكة اليوم السبت ، حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة عند 34 مئوية، فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة عند 8 مئوية.

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر، أن درجة الحرارة في المدينة المنورة وجدة وشروره والقنفذة وجازان 32 درجة مئوية، وسجلت ينبع 31 درجة مئوية.

وأضاف المركز أن درجة الحرارة في بريدة ووادي الدواسر والأحساء والعلا وبيشة ورفحاء 30 درجة مئوية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي:

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.