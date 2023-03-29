مكملات زيت السمك تحمي من العمى

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نجح باحثون مؤخرًا في التوصل إلى شكل جديد من مكملات زيت السمك، يمكن أن يكون علاجًا للسبب الرئيسي للعمى في العالم.
وأفاد الباحثون بجامعة إلينوي في شيكاغو، بأن حمض “الدوكوساهيكسانويك”، المشتق “أوميجا 3″، يحمي العينين، ويمكن أن ينتقل إلى الشبكية من مجرى الدم، للمساعدة في التدهور البصري المرتبط بأمراض تشمل مرض الزهايمر والسكري.
وبحسب بيان صدر عن الباحثين في الجامعة الأمريكية، فإن زيادة هذا الحمض بجرعات مجدية سريريًّا لم تكن ممكنة حتى الآن بسبب خصوصية الحاجز الدموي في شبكية العين، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية.
وأكد البحث الذي ستعرض نتائجه هذا الأسبوع خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، أكد إمكانية منع الكبسولات التي تحتوي على “الدوكوساهيكسانويك”، للتنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهو مرض يصيب العين، ويسبب فقدان أو تشوش الرؤية المركزية.
من المعروف أن أبرز العوامل المساعدة للإصابة بالتنكس البقعي، تشمل تبني نظام غذائي يحتوي على الكثير من الدهون المشبعة، والتدخين، وارتفاع ضغط الدم.