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تزامنًا مع يوم اليتيم العربي

ملتقى ليالي إخاء في رمضان يسعى لإحداث التغيير وتعزيز السلوك الإيجابي

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٤ مساءً
ملتقى ليالي إخاء في رمضان يسعى لإحداث التغيير وتعزيز السلوك الإيجابي
المواطن - فريق التحرير

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يرعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ملتقى “ليالي إخاء الرمضاني 2023” وذلك يوم الاثنين الموافق 12 رمضان الموافق 3 إبريل الجاري، تزامنًا مع يوم اليتيم العربي تحت شعار “لنتشارك التغيير” ويستمر لمدة يومين متتاليين، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وبحضور عدد من رجال الأعمال والداعمين والإعلاميين وكوكبة من الكفاءات المهتمين بالشأن الاجتماعي ومنسوبي وأبناء المؤسسة.

برنامج اجتماعي ترفيهي

وقال المهندس عمر بن عبدالرحمن الحسين الرئيس التنفيذي لإخاء إن ملتقى “ليالي إخاء” برنامج اجتماعي، تدريبي، تثقيفي وترفيهي يُقدم للمجتمع كمسؤولية مجتمعية من “إخاء” لإحداث التغيير وتعزيز السلوك الإيجابي وتنمية المهارات والقدرات والترفيه الهادف والموجه بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المؤسسة والمجتمع وتحقيق الدمج المجتمعي للمستفيدين لصناعة مجتمع حيوي في وطن طموح يحقق اقتصادًا مزدهرًا بالخير والبركة.

وأضاف الحسين أن برنامج “ليالي إخاء” يركز على مجموعة من الأهداف من ضمنها التعريف بمؤسسة إخاء وتعزيز الصورة الذهنية، وزيادة فرص التبرع وحث الناس على المبادرة للخير في شهر الخير، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الأفراد تجاه مجتمعهم، ومشاركة الأبناء بما يحقق الأثر الإيجابي في سلوكهم على جوانب مختلفة، إضافة إلى تطوير مهارات أبناء إخاء وخبراتهم ودمجهم مع المجتمع.

محاور جوهرية

وأوضح أن الملتقى سوف يتخلله مجموعة من المحاور الجوهرية التي تدعم رؤية الوطن 2030، التي ركّزت على (مجتمع حيوي، وطن طموح، واقتصاد مزدهر) بمشاركة نخبة من الأساتذة والأكاديميين والمختصين، في جلسات حوارية تعنى بتقديم مخرجات ذات أثر أعظم لأبناء المؤسسة، وتشتمل على مجالات الصناديق الوقفية واقتصاد وأعمال وبيئة اجتماعية عامرة، إضافة إلى عدة مواضيع اجتماعية وثقافية واقتصادية، ويتخلل تلك الجلسات فواصل لمشاركة الأبناء كقصص نجاح الأبناء، وإبراز مواهبهم وقدراتهم وعدد من الفقرات المتنوعة.

ونوه بالدعم الذي يتلقاه القطاع غير الربحي من قبل الحكومة الرشيدة واهتمامها بالعمل الاجتماعي، وحرصها على تطوير برامج القطاع ومؤسسته وحوكمته، وتمكينه ليحقق الأثر المستدام.

وأعرب عن شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرعايته ملتقى “ليالي إخاء” وحرصه على تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية من خلال إطلاق البرامج والمبادرات الفاعلة والنوعية للنهوض بالقطاع غير الربحي وتنميته، وتعزيز الابتكار والإبداع في برامجه وتحقيق الاستدامة المالية في مشاريعه، وتوفير الممكنات الأساسية له وتطوير قدرات المستفيدين، وتحسين جودة حياتهم وتمكينهم.

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