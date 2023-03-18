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ملك بريطانيا يشكو من ضجيج حراسه

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٥ مساءً
ملك بريطانيا يشكو من ضجيج حراسه
المواطن - فريق التحرير

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يحظى ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، بطاقم حراس كبير، فهو يكون في مكتبه في وقت يكونون هم بالخارج، إلا أنه يشعر بالضيق أحيانًا بسبب أصواتهم المرتفعة.

صرخات عالية بمكتب الملك

وأفادت صحية ديلي ميل البريطانية، بأنه في ساعات الصباح، يجري تشارلز الثالث مكالمات، لكن أصوات الحراس في خارج القصر تشوش عليها.

وأوضحت الصحيفة أن الأمر يتصل بالصرخات العالية الصوت التي يرددها الحراس خلال المارش (المسير العسكري) الصباحي وضربات أقدامهم.

طلب من الملك تشارلز

ولفتت ديلي ميل إلى أن الملك البالغ من العمر 74 عامًا، طلب من الحراس الإعلان عن بداية ونهاية المارش بشكل أكثر هدوءًا، حتى لا تؤثر عليه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر ملكية قولها إن مقترح الملك نقل بـ لطف وأدب، وليس بـ بنوبة عصبية.

رسالة للحراس

وأكد الأمر رسالة بالبريد الإلكتروني وجهت إلى دائرة الحراس جاء فيها: “جلالته لاحظ كيف كان صوت الحرس المغادرين في قصر سانت جيمس عاليًا في الصباح”.

وأضافت أن الأصوات عبرت عن حيوية، لكن الملك يطلب أن يجري تخفيضها، وهو أمر سيكون موضوع تقدير كبير من قبل أولئك الموجودين في القصر.

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