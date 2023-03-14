ملياردير أمريكي يحذر: رأسمالية الولايات المتحدة تنهار

قال الملياردير كين جريفين، مؤسس صندوق Citadel، معلقًا على تدابير إنقاذ مصرف سيليكون فالي التي أقرتها السلطات الأمريكية، إن ذلك يدل على أن الرأسمالية الأمريكية تنهار.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز: من الناحية الرسمية، الولايات المتحدة هي اقتصاد رأسمالي، وهو ينهار أمام أعيننا، منتقدًا قرار الحكومة الأمريكية بإنقاذ المدخرين وأصحاب الودائع، ووصفه بأنه انتهاك جدي للانضباط المالي.

إغلاق بنك سيليكون فالي

في 10 مارس، أغلقت الرقابة المالية في ولاية كاليفورنيا بنك وادي السيليكون، أحد أكبر عشرين مصرفًا تجاريًا في الولايات المتحدة، وكان ذلك أكبر إفلاس مصرفي في أمريكا منذ أزمة عام 2008 المالية.

وارتبط انهيار المصرف المذكور، بزيادة في معدل الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي، مما أدى إلى انخفاض قيمة الأصول في الميزانيات العمومية للعديد من المؤسسات المالية، وتم نقل جميع الودائع المؤمن عليها من البنك المذكور إلى هيكل منفصل وهو بنك تأمين الودائع الوطني في سانتا كلارا.

إغلاق بنكين آخرين

بالإضافة إلى ذلك، أغلقت السلطات يوم الأحد بنك نيويورك سيجنيتشر الضخم بسبب وجود مخاطر منهجية فيه، وفي 8 مارس، تم الإعلان عن إغلاق بنك سيلفرغيت الذي يعمل بالعملات الرقمية والمشفرة.