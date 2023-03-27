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لرياضة المشي فوائد صحية

ممرات المشاة بتبوك متنفس ميداني للعوائل والشباب في رمضان

الإثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ صباحاً
ممرات المشاة بتبوك متنفس ميداني للعوائل والشباب في رمضان
المواطن - واس

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استهوت الأجواء الربيعية هذه الأيام الصائمين بمنطقة تبوك لممارسة رياضة المشي في “مضامير المشاة” قبيل الإفطار، وبعد صلاة التراويح، وعقب صلاة الفجر إذْ تشهد أعدادًا من الممارسين لرياضة المشي، ويشهد مضمار ممشى منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك وجود ممارسي وممارسات رياضة المشي الذين يبحثون عن الرشاقة، والترويح عن النفس، والمزيد من اللياقة.

متنفسا ميدانيا

ويتوفر في المضمار عدد من الأجهزة الرياضية التي وضعتها أمانة المنطقة، إضافة إلى أرضيات “الإنترلوك”، “والبرودات”، والتربة الزراعية والتشجير، وألعاب الأطفال، ليصبح متنفسًا وميدانًا للمواطنين والمقيمين، في حين أن هذا التنوع منح الكثير من مرتادي المضمار خيارات عدة في تلبية اهتماماتهم بالمضمار، فمنهم من يمارس رياضة المشي، ومنهم من يحسِّن لياقته بالأجهزة الرياضية، والبعض الآخر يستمتع فقط بالجلوس على المسطحات الخضراء التي تملأ المكان.

فوائد رياضة المشي

وأوضح إحدى الممارسين لرياضية المشي لــ” واس” أن لرياضة المشي فوائد صحية تساعد الجسم على التخلص من الدهون المتراكمة والدهون الثلاثية وزيادة معدل الأيض وحرق الدهون، وتسهم في رفع أداء الجهاز المناعي، وزيادة قدرة الجسم على مقاومة الأمراض، وضبط مستوى الأُنسولين في الدم والمحافظة على سلامة القلب ومشكلات ضغط الدم.

بدورها أفادت إحدى ممارسات للرياضة أن رياضة المشي تعدُّ من أقل الأنشطة البدنية تكلفة وأكثرها سهولة في التطبيق، ولا تتطلَّب أي معدات أو مهارات خاصة، وبالإمكان ممارستها في أي وقت وفي أي مكان مثل الحدائق العامة والمنتزهات والأسواق، ومما يميزها أيضًا عدم اقتصارها على عمر معين.

وذكرت بأن ممارسة رياضة المشي بانتظام ترفع من مستوى اللياقة البدنية، وتحافظ على الصحة العامة، وتقي من الأمراض، وتحد من التوتر، وتحرق السعرات الحرارية الزائدة، وتحافظ على مستوى الوزن المثالي، وتعزز من الصحة العامة، وتمنح الطاقة الإيجابية.

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