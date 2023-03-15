مناظر طبيعية تخطف الأنظار لـ شلالات الحبلة بعسير

شكلت شلالات منتزه الحبلة، والتي تقع على بعد 52 كيلومترًا جنوب غرب مدينة أبها بمنطقة عسير، لوحة فنية جاذبة للمناظر الطبيعية للشلالات لحظة سقوط سيول الأمطار لتخطف أنظار المتنزهين وهواة التصوير.

ونشرت قناة “العربية السعودية” عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، مقطع فيديو يوثق المناظر الطبيعية الخلابة لحظة تساقط سيول عارمة من بين شقوق المرتفعات في الحبلة، بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار على المنطقة.

أمطار عسير

ومنذ بداية تساقط أمطار فصل الربيع بكثافة على معظم محافظات ومراكز منطقة عسير خلال اليومين الماضيين، أصبحت الشلالات التي تنحدر من جرف صخري عميق من أبرز المقاصد لمحبي الاستمتاع بالأجواء الطبيعية.

منتزه الحبلة

تعود تسمية الحبلة بهذا الاسم نسبة إلى قرية الحبلة بالقرب من المنتزه الواقعة بمركز الواديين؛ التي كان يستخدم فيها السكان الحبال كوسيلة للتنقل ونقل المؤن والبضائع وذلك لصعوبة تضاريس المنطقة، أما حالياً فقد أصبحت بلدة نموذجية ذات الخدمات المتكاملة التي تخدم سكانها.

كما توجد بها وسيلة النقل بالكابلات للسياح وزوار المكان، وكان أهلها يعيشون بمعزل عن الناس لصعوبة الاتصال، وكانت وسيلة الاتصال الوحيدة بالأسواق والأماكن القريبة منهم هي تسلق الجرف الصخري الحاد بسلالم يصنعونها من الحبال، وكانوا يعتمدون عليها في الصعود والنزول، وفي نقل احتياجاتهم.

وتعدُّ الحبلة من أهم مناطق الجذب السياحي خاصة في موسم الصيف، لما تتميز به من قطوع في الجبال بشكل عمودي وعلى ارتفاع يزيد عن 2000م فوق سطح البحر تطل على مناظر خلابة.