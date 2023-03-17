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بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من مختلف الدول

منافسات قوية ولحظات مثيرة بأقوى بطولات الشطرنج في الرياض

الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ مساءً
منافسات قوية ولحظات مثيرة بأقوى بطولات الشطرنج في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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افتتحت، اليوم الجمعة، بطولة الشطرنج في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتستمر منافساتها لمدة يومين، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية، وتقام البطولة بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للشطرنج.

وتضمن اليوم الأول في البطولة خمس جولات لعبها المتسابقون وسط تنافس وتركيز عالٍ اعتمد على مهاراتهم وخبراتهم لحصد نقاط المرحلة الأولى في البطولة، ويتبقى أربع جولات يخوضها المنافسون غدًا في المرحلة الثانية، ثم يتم تحديد الفائزين وفق ترتيب الثلاثة مراكز الأولى الحاصلين على أعلى نقاط بحسب الترتيب النهائي لكسر التعادل.

مراسم البطولة

وبدأت مراسم افتتاح بطولة الشطرنج من قبل د. عبدالله الوحشي رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج والرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للشطرنج، وبعد منافسات الجولات الخمس الأولى تشارك في تحقيق المركز الأول بدون خسارة، أحمد عدلي من مصر، والإماراتي صالح سالم صاحب الترتيب الـ59 عالميًّا، يليهما في المركز الثالث المصري باسم أمين صاحب الترتيب الـ44 عالميًّا.

جوائز البطولة

وتعد جوائز بطولة الشطرنج من أكبر الجوائز على مستوى الشرق الأوسط يصل إجماليها إلى نحو 800 ألف ريال سعودي، حيث يمنح الفائز الأول في البطولة جائزة مالية مقدارها 300 ألف ريال، فيما يحصل الفائز الثاني على جائزة قدرها 200 ألف ريال، والفائز الثالث على مبلغ 100 ألف ريال، وستوزع الجوائز المالية حتى المركز العاشر.

مستويات المتسابقون

وقد حقق المتسابقون المشاركون في البطولة مستويات عالمية في لعبة الشطرنج من خلال عدة بطولات أخرى، ومنهم: القطري محمد المضاحكة الحاصل على لقب أستاذ كبير (GM)، والمغربي محمد تيسير الحائز لقب أستاذ دولي “IM”، إضافة إلى اللاعبة الأردنية بشرى الشعيبي الحاصلة على لقب أستاذة دولية “WIM”، والسعودي أحمد الغامدي الذي حقق لقب أستاذ مرشح “CM”، كما يشارك في البطولة أصغر منافس ولاعب شطرنج بعمر 9 سنوات وهو السعودي صالح البليهي.

 

 

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