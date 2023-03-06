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بعد الخسارة أمام الصين

منافسة قوية بمجموعة الأخضر الشاب الآسيوية

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٤ مساءً
منافسة قوية بمجموعة الأخضر الشاب الآسيوية
المواطن - فريق التحرير

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اشتعلت المنافسة على التأهل في المجموعة الرابعة ببطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا، بعد خسارة الأخضر الشاب أمام منتخب الصين، اليوم الاثنين.

خسارة الأخضر وفوز اليابان

ولعب منتخب السعودية ضد الصين اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، وحافظ الأخضر على نظافة شباكه في الشوط الأول، قبل أن يستقبل هدفين، ليخسر بنتيجة 2-0.

السعودية ضد الصين للشباب
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة الرابعة، واصل منتخب اليابان تألقه في بطولة كأس آسيا 2023، وظهر بشكل مميز أمام قيرغيزستان، وانتصر بثلاثة أهداف دون رد، ليحقق الفوز الثاني على التوالي.

ورفع منتخب اليابان رصيده إلى 6 نقاط، منفردًا بصدارة ترتيب المجموعة الرابعة في كأس آسيا 2023، وبفارق 3 نقاط عن الصين، بالتساوي مع الأخضر صاحب المركز الثالث، ويتذيل منتخب قيرغيزستان الترتيب بدون نقاط.

منتخب اليابان للشباب
لاعبو اليابان – المصدر @afcasiancup_ar

الجولة الأخيرة بالمجموعة

وتُقام منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة، يوم الخميس المقبل، حيث يلعب منتخب السعودية ضد اليابان، فيما تواجه الصين منتخب قيرغيزستان، ما يُحفز لاعبي الأخضر لتعويض الخسارة وتحقيق الفوز بالمباراة المقبلة للتأهل.

ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا، والذي تُقام منافساته يومي 11 و12 مارس، على أن تصعد المنتخبات الحاصلة على المرhكز الأربعة الأولى لنهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا “إندونيسيا 2023”.

الأخضر - المنتخب السعودي للشباب
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT
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