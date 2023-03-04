منافسة قوية بين الهلال والاتحاد لضم ميسي

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سيشهد صيف العام الحالي، منافسة قوية بين ناديي الهلال والاتحاد وذلك للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي لا يرغب في تجديد العقد مع ناديه الفرنسي بنهاية الموسم الحالي.
وناشد جمهور الناديين، إدارة فهد بن نافل وأنمار الحائلي للتحرك والتعاقد مع النجم الأرجنتيني، ليتواجد رفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر، لتشتعل المنافسة بين أندية الهلال والاتحاد والنصر على لقب الدوري في المواسم المقبلة، كما كان يحدث في الدوري الإسباني حينما كان ميسي لاعبًا لبرشلونة ورونالدو لاعبًا لـ ريال مدريد.
وصعد وسم ” الهلال يخطف ميسي من الاتحاد” اليوم في موقع “تويتر” بالمملكة، حيث من المرتقب إعلان الهلال خلال الفترة المقبلة عن التعاقد مع النجم الأرجنتيني الذي رحب مسبقًا وفقًا للتقارير بالانضمام إلى الزعيم الآسيوي.
وفي وقت سابق، علق رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي على الأنباء المتداولة بشأن إمكانية التعاقد مع النجم الأرجنتيني المتوج بكأس العالم 2022 مع منتخب بلاده في قطر.
وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يرد من خلاله الحائلي على تساؤلات الجمهور الاتحادي بشأن الصفقات المتوقع حسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال الحائلي، في الفيديو المتداول ردًا على سؤال حول إمكانية التعاقد مع ميسي: “الطموح حق مشروع للجميع، قل إن شاء الله، هذا الأمر يحتاج إلى وقت وترتيب”.