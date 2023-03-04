Icon

نزاهة تباشر قضية جنائية تتضمن الرشوة واستغلال الوظيفة وغسل الأموال Icon وليد الفراج: دخل مباراة الاتحاد والنصر من المتوقع وصوله لـ 7 ملايين ريال Icon دولة أوروبية تستعين بـ روبوت ينقل إليها هموم المواطنين Icon منافسة قوية بين الهلال والاتحاد لضم ميسي Icon رئيس الأركان الأمريكية: المهمة في سوريا تستحق المخاطرة Icon انقلاب حافلة أطفال في جبال الألب الفرنسية Icon كود البناء السعودي يساهم في رفع كفاءة المباني لمقاومة الزلازل Icon مشاهد للأمطار وجريان السيول بعدد من مناطق المملكة Icon ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ19 Icon ثلاثية تُهدي الفوز لـ الأهلي ضد القطن الكاميروني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
اللاعب الأرجنتيني لا يرغب في تجديد العقد مع باريس سان جيرمان

منافسة قوية بين الهلال والاتحاد لضم ميسي

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ مساءً
منافسة قوية بين الهلال والاتحاد لضم ميسي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سيشهد صيف العام الحالي، منافسة قوية بين ناديي الهلال والاتحاد وذلك للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي لا يرغب في تجديد العقد مع ناديه الفرنسي بنهاية الموسم الحالي.

ميسي مطمعًا لـ الهلال والاتحاد

وناشد جمهور الناديين، إدارة فهد بن نافل وأنمار الحائلي للتحرك والتعاقد مع النجم الأرجنتيني، ليتواجد رفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر، لتشتعل المنافسة بين أندية الهلال والاتحاد والنصر على لقب الدوري في المواسم المقبلة، كما كان يحدث في الدوري الإسباني حينما كان ميسي لاعبًا لبرشلونة ورونالدو لاعبًا لـ ريال مدريد.

وصعد وسم ” الهلال يخطف ميسي من الاتحاد” اليوم في موقع “تويتر” بالمملكة، حيث من المرتقب إعلان الهلال خلال الفترة المقبلة عن التعاقد مع النجم الأرجنتيني الذي رحب مسبقًا وفقًا للتقارير بالانضمام إلى الزعيم الآسيوي.

ليونيل ميسي - كأس فرنسا - باريس سان جيرمان ومارسيليا

تعليق الحائلي

وفي وقت سابق، علق رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي على الأنباء المتداولة بشأن إمكانية التعاقد مع النجم الأرجنتيني المتوج بكأس العالم 2022 مع منتخب بلاده في قطر.

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يرد من خلاله الحائلي على تساؤلات الجمهور الاتحادي بشأن الصفقات المتوقع حسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الحائلي، في الفيديو المتداول ردًا على سؤال حول إمكانية التعاقد مع ميسي: “الطموح حق مشروع للجميع، قل إن شاء الله، هذا الأمر يحتاج إلى وقت وترتيب”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193 ريالاً للجرام
السوق

تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193...

السوق
بعثة النصر تطير إلى أبها
الرياضة

بعثة النصر تطير إلى أبها

الرياضة
الأهلي يسعى لمواصلة تألقه ضد جدة
الرياضة

الأهلي يسعى لمواصلة تألقه ضد جدة

الرياضة
تقدم روسي وسقوط بلدة أوكرانية استراتيجية
العالم

تقدم روسي وسقوط بلدة أوكرانية استراتيجية

العالم
رقم تاريخي يُزين مواجهات الاتحاد والرائد
الرياضة

رقم تاريخي يُزين مواجهات الاتحاد والرائد

الرياضة
وظائف إدارية شاغرة في متاجر بنده
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في متاجر بنده

وظائف
الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيسة الهيلينية
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيسة الهيلينية

السعودية اليوم
توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ وبحرة لمدة 12 ساعة
السعودية اليوم

توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ...

السعودية اليوم