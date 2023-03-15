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بعد مرور 25 جولة

منافسة قوية على صدارة دوري يلو

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٥ مساءً
منافسة قوية على صدارة دوري يلو
المواطن - فريق التحرير

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تشهد منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى صراعًا قويًا بين الفرق على صدارة الترتيب، حيث اعتلت 4 فرق الصدارة خلال آخر 12 جولة.

صراع قوي على الصدارة

وشهدت آخر 12 جولة منافسة قوية على صدارة دوري يلو، حيث نجح الفيصلي في تصدر الترتيب 3 جولات، وانتزع الأهلي المركز الأول جولتين، قبل أن يخطف الأخدود الصدارة في الجولة الـ19.

الحزم ضد الخلود
لاعبو الحزم – المصدر @FDL_KSA

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في تصدر الترتيب 4 جولات متتالية، وسط ملاحقة من الأهلي، الذي نجح في خطف الصدارة بالجولة الـ24، إلا أنه خسر ضد الرياض، ليفقدها في الجولة الـ25.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

وتُقدم الفرق الأربعة مستوى مميزًا في دوري يلو، حيث يُعد الأهلي الأقوى دفاعيًا، بعدما اهتزت شباكه 17 مرة، ثم الخلود 21 مرة، الحزم 22 مرة، فيما استقبل فريقا الأخدود والفيصلي 23 هدفًا.

الفيصلي
لاعبو الفيصلي – المصدر @AlFaisaly

ويتصدر الحزم جدول ترتيب دوري يلو برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطة عن الأهلي، ثم الأخدود برصيد 50 نقطة، يليه الرياض بـ48 نقطة، والعربي برصيد 42 نقطة، ثم الفيصلي برصيد 39 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة.

الأخدود ضد الأهلي
لاعبو الأخدود – المصدر @FDL_KSA

نظام الصعود من دوري يلو

وستصعد 4 فرق من دوري يلو إلى دوري روشن السعودي في موسم 2023\ 2024 بشكل استثنائي، حيث كان يتأهل 3 أندية فقط خلال السنوات الماضية، ولكن تم اعتماد هذا النظام، بعد قرار زيادة عدد فرق دوري المحترفين إلى 18.

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