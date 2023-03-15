تشهد منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى صراعًا قويًا بين الفرق على صدارة الترتيب، حيث اعتلت 4 فرق الصدارة خلال آخر 12 جولة.

صراع قوي على الصدارة

وشهدت آخر 12 جولة منافسة قوية على صدارة دوري يلو، حيث نجح الفيصلي في تصدر الترتيب 3 جولات، وانتزع الأهلي المركز الأول جولتين، قبل أن يخطف الأخدود الصدارة في الجولة الـ19.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في تصدر الترتيب 4 جولات متتالية، وسط ملاحقة من الأهلي، الذي نجح في خطف الصدارة بالجولة الـ24، إلا أنه خسر ضد الرياض، ليفقدها في الجولة الـ25.

وتُقدم الفرق الأربعة مستوى مميزًا في دوري يلو، حيث يُعد الأهلي الأقوى دفاعيًا، بعدما اهتزت شباكه 17 مرة، ثم الخلود 21 مرة، الحزم 22 مرة، فيما استقبل فريقا الأخدود والفيصلي 23 هدفًا.

ويتصدر الحزم جدول ترتيب دوري يلو برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطة عن الأهلي، ثم الأخدود برصيد 50 نقطة، يليه الرياض بـ48 نقطة، والعربي برصيد 42 نقطة، ثم الفيصلي برصيد 39 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة.

نظام الصعود من دوري يلو

وستصعد 4 فرق من دوري يلو إلى دوري روشن السعودي في موسم 2023\ 2024 بشكل استثنائي، حيث كان يتأهل 3 أندية فقط خلال السنوات الماضية، ولكن تم اعتماد هذا النظام، بعد قرار زيادة عدد فرق دوري المحترفين إلى 18.