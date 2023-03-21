مناوشات بين مقاتلة روسية وأخرى أمريكية فوق بحر البلطيق

سجلت كاميرا مقاتلة أمريكية اللحظة التي قامت فيها أخرى روسية باعتراض طريقها ومنعها من دخول حدود روسيا الجوية، ويمكن وصف هذه اللحظة بأنها إحدى اللحظات المرعبة في الآونة الأخيرة، فأي تهور أو خطوة غير محسوبة من أحد الطيارين لكان انقلب الأمر إلى حرب عالمية ثالثة.

إسقاط مسيرة أمريكية

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن ذلك يأتي بعد أيام فقط من إسقاط طائرة استطلاع أمريكية مسيرة في البحر الأسود في 14 مارس بعد أن اعترضتها الطائرات الروسية، في أول مواجهة عسكرية مباشرة معروفة بين روسيا والولايات المتحدة منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرة Su-35 واحدة سارعت لاعتراض القاذفات الاستراتيجية الأمريكية من طراز B-52 التي كانت تحلق باتجاه الحدود الروسية يوم الاثنين، لكنها عادت إلى القاعدة بعد أن ابتعدوا بعد مواجهة متوترة.

نقل قاذفات نووية فوق بحر اليابان

جاء هذا التطور في الوقت الذي قالت فيه موسكو إنها نقلت طائرتين من قاذفاتها النووية فوق بحر اليابان لأكثر من سبع ساعات، وجاء ذلك عقب صدور بيان قال فيه رئيس وزراء اليابان إنه في زيارة مفاجئة إلى أوكرانيا.

وتستطيع طائرات Tupolev Tu-95MS الروسية حمل أسلحة نووية وتقوم موسكو بتحليقها بانتظام فوق المياه الدولية في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ كإظهار للقوة وكتكتيك للتخويف.