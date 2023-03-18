منتخب أوزبكستان بطلًا لـ كأس آسيا للشباب

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تُوج منتخب أوزبكستان ببطولة كأس آسيا للشباب وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية اليوم على المنتخب العراقي بهدف دون رد.
د72' الهدف الأول لـ #أوزبكستان عن طريق رحما نولييف⚽
العراق 0 × 1 أوزبكستان#كأس_اسيا_للشباب#العراق_أوزبكستان | #SSC pic.twitter.com/tcJDEO2d5t
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2023
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين، ونجح المنتخب الأوزبكي في الشوط الثاني في إحراز هدف الفوز عبر قائده عمر علي رحمانولييف في الدقيقة الـ72 من ركلة جزاء.
وانتهت المباراة، بفوز المنتخب الأوزبكي بهدف دون رد ليفوز بلقب كأس أمم آسيا للشباب ويتأهل مع منتخبات ” العراق واليابان وكوريا الجنوبية” إلى بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا والمقرر إقامتها في إندونيسيا في مايو المقبل.
جدير بالذكر أن منتخب العراق كان تأهل للنهائي بعد فوزه على منتخب اليابان في دور نصف النهائي بنتيجة 5-3 في ركلات الترجيح، بعد التعادل بنتيجة هدفين لكل فريق في الوقتين الأصلي والإضافي، أما منتخب أوزبكستان فتأهل على حساب كوريا الجنوبية بنتيجة 3-1 في ركلات الترجيح.
يذكر أن منتخب أوزبكستان حقق اللقب اليوم في أرضه ووسط جماهيره، حيث أُقيمت المباراة النهائية على ملعب ميلي ستاديوم في العاصمة الأوزبكية طشقند.