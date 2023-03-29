منتخب إسبانيا يسقط في فخ الخسارة أمام إسكتلندا

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سقط منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم في فخ الخسارة مساء الثلاثاء بنتيجة هدفين دون رد، أمام المنتخب الإسكتلندي وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في تصفيات أمم أوروبا 2024.
وسجل نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، سكوت مكتوميناي الهدف الأول لمنتخب إسكتلندا في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، سجل منتخب إسكتلندا الهدف الثاني عبر اللاعب مكتوميناي في الدقيقة الـ52.
ويتصدر منتخب إسكتلندا المجموعة الأولى في تصفيات يورو 2024، برصيد 6 نقاط، أما فريق إسبانيا فيتواجد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على منتخب النرويج في الجولة الأولى.