منتخب البرتغال يتفوق على ليشتنشتاين بهدف في الشوط الأول

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أنهى منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، الشوط الأول من مباراة ليشتنشتاين متقدمًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا 2024.
وسجل اللاعب جواو كانسيلو الهدف الوحيد لمنتخب “برازيل أوروبا” في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول عبر تصويبة قوية.
يذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حصد لقب عميد لاعبي العالم رسميًّا، وذلك بعد تواجده في التشكيل الأساسي لـ مباراة منتخب البرتغال ضد منتخب ليشتنشتاين التي انطلقت مساء اليوم.
واختار المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز، تشكيل منتخب “برازيل أوروبا” الذي جاء مكونًا من: “روي باتريسيو في حراسة المرمى، جواو كانسيلو، روبن دياز، دانيلو، جونتشالو إيناسيو، رافائيل جويريرو، جواو بالينيا، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا، رونالدو، جواو فيليكس”.
ويشارك رونالدو في مباراة ليشتنشتاين، لتكون مباراته الدولية رقم 197 ليفض الشراكة ويتفوق على الكويتي فهد المطوع.
وسيكون الظهور الأول لمنتخب “برازيل أوروبا” تحت قيادة مدربه الجديد، الإسباني روبيرتو مارتينيز الذي تولى مهمة قيادة المنتخب خلفًا للبرتغالي فيرناندو سانتوس الذي رحل عن الفريق بعد توديع كأس العالم 2022 من دور الثمانية، بعد الخسارة أمام المنتخب المغربي.