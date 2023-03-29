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بعد الخسارة ضد فنزويلا وبوليفيا

منتخب السعودية يُكرر رقمًا غائبًا منذ 1995

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٦ مساءً
منتخب السعودية يُكرر رقمًا غائبًا منذ 1995
المواطن - فريق التحرير

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خسر منتخب السعودية الأول لكرة القدم، أول مباراتين خاضهما في عام 2023، ليُكرر رقمًا سلبيًا غائبًا منذ عام 1995.

الأخضر يبدأ عامه بهزيمتين

وبدأ الأخضر منافسات العام بمواجهتين وديتين في جدة، شهر مارس الحالي، وذلك بالتزامن مع أيام فيفا، حيث واجه منتخب فنزويلا، يوم الجمعة، وخسر بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها ضد بوليفيا بالأمس.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يخسر فيها منتخب السعودية الأول لكرة القدم أول مواجهتين في العام منذ 28 عامًا، عندما خسر أمام المكسيك والدنمارك ضمن منافسات بطولة كأس القارات في 1995.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

رحيل رينارد

على الجانب الآخر، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بالأمس عن موافقته على استقالة الفرنسي هيرفي رينارد، بعدما قرر برغبته عدم استكمال المدة المتبقية في عقده، مشيرًا في بيان رسمي إلى تسوية الإجراءات القانونية بين الطرفين لإنهاء العقد.

هيرفي رينارد
رينارد – المصدر @SaudiNT

وكان رينارد قد تولى تدريب منتخب السعودية في يوليو 2019، وقاد المنتخب في 21 مباراة رسمية، نجح في تحقيق الفوز 14 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر 3 لقاءات، وسجل 37 هدفًا، واهتزت شباكه 15 مرة.

ولعب منتخب السعودية مع رينارد 15 مباراة ودية، ولكنه لم يحقق نتائج جيدة، حيث إنه اكتفى بتحقيق الفوز 3 مرات فقط، وتعادل في 6 لقاءات، وخسر 6 مواجهات، كان آخرها ضد بوليفيا بالأمس بهدفين مقابل هدف.

رينارد
رينارد – المصدر @SaudiNT
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