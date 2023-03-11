منتخب السنغال بطلًا لـ كأس أمم إفريقيا للشباب

حقق منتخب السنغال للشباب، بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا التي أُقيمت في مصر، اليوم بعد الفوز على منتخب جامبيا في المباراة النهائية بنتيجة هدفين دون رد.

وكان اللاعب سليمان فايي سجل الهدف الأول لمنتخب أسود التيرانجا في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، ثم سجل اللاعب مامادو كامارا الهدف الثاني لمنتخب أسود التيرانجا في الدقيقة الـ57 من عمر المباراة.

منتخب السنغال يُتوج باللقب لأول مرة بتاريخه

ونجح منتخب أسود التيرانجا في الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا للمرة الأولى في تاريخه، كما تأهل أيضًا إلى نهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا في إندونيسيا في مايو الماضي، مع منتخبات جامبيا وتونس ونيجيريا.

وحققت الكرة السنغالية العديد من النجاحات في عام 2022 وبداية عام 2023، حيث فاز المنتخب الأول بلقب كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون على حساب منتخب مصر، كما تأهل أيضًا على حساب منتخب مصر لنهائيات كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر، كما تُوج منتخب أسود التيرانجا بلقب كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية على حساب منتخب مصر.

وعلى مستوى منتخب الشباب، فازت السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا.