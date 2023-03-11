منتخب السنغال بطلًا لـ كأس أمم إفريقيا للشباب

الجاسر: طيران الرياض تمثل انبثاق فجر جديد لمستقبل النقل الجوي بالمملكة مدرب الشباب: مباراة القوة الجوية صعبة وهدفنا اللقب سيول عسير ترسم لوحة جمالية بمنتزه الحبلة تأجيل جلسة محاكمة المتهمة بقتل المبتعث السعودي الغريبي طيران الرياض تعزز موقع المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية ضبط 133 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع رحلات طيران الرياض تستهدف 100 وجهة حول العالم الباطن يسعى لمواصلة انتفاضته أمام الوحدة ولي العهد يقود صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق مشاريع تعزز الاقتصاد المحلي 11 ساعة جراحية لاستئصال ورم نادر من قلب مريض بمكة
حقق منتخب السنغال للشباب، بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا التي أُقيمت في مصر، اليوم بعد الفوز على منتخب جامبيا في المباراة النهائية بنتيجة هدفين دون رد.
وكان اللاعب سليمان فايي سجل الهدف الأول لمنتخب أسود التيرانجا في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، ثم سجل اللاعب مامادو كامارا الهدف الثاني لمنتخب أسود التيرانجا في الدقيقة الـ57 من عمر المباراة.
ونجح منتخب أسود التيرانجا في الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا للمرة الأولى في تاريخه، كما تأهل أيضًا إلى نهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا في إندونيسيا في مايو الماضي، مع منتخبات جامبيا وتونس ونيجيريا.
وحققت الكرة السنغالية العديد من النجاحات في عام 2022 وبداية عام 2023، حيث فاز المنتخب الأول بلقب كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون على حساب منتخب مصر، كما تأهل أيضًا على حساب منتخب مصر لنهائيات كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر، كما تُوج منتخب أسود التيرانجا بلقب كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية على حساب منتخب مصر.
وعلى مستوى منتخب الشباب، فازت السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا.