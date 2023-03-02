منتخب القوات الجوية يحقق كأس بطولة اختراق الضاحية

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حقق منتخب القوات الجوية، كأس بطولة اختراق الضاحية ضمن منافسات المرحلة الثانية من دورة الألعاب الرياضية الـ 18 للقوات المسلحة.
وقد انطلقت الاثنين الماضي في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية اليوم، المرحلة الثانية من دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشرة للقوات المسلحة.
وأوضح مدير دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشرة للقوات المسلحة العميد سلطان بن عبدالرحمن الشهري، أنّ الدورة تقام على ثلاث مراحل في المنطقة الشمالية الغربية (تبوك)، والمنطقة الشرقية (الظهران)، والمنطقة الشمالية (حفر الباطن)، بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف رياضي يمثلون القوات البرية، والقوات الجوية، والقوات البحرية، وقوات الدفاع الجوي، وقوة الصواريخ الإستراتيجية، والإدارة العامة للخدمات الصحية.
وأوضح العميد الشهري أن الفرق المشاركة تتنافس في المرحلة الثانية في خمسة ألعاب جماعية وفردية مختلفة، هي: اختراق الضاحية، وكرة السلة، وكرة اليد، وألعاب القوى، كرة القدم، وذلك في الفترة 27 فبراير حتى 11 مارس.