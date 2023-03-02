Icon

ختام الجولة الـ19 بدوري روشن بمباراتين السبت Icon معتمرة عراقية تروي قصة إنقاذ الأطباء لزوجها من جلطة: ما قصرتوا Icon 3 أعراض مقلقة تُنذر بمشاكل في السمع Icon فيصل فجر سلاح الوحدة بدوري روشن Icon انتشال كلب من تحت الأنقاض بأنطاكيا بعد 23 يومًا Icon المرور: تقيدوا بـ 5 متطلبات قبل السفر بالمركبة Icon بوتين: ما حدث في بريانسك الحدودية عمل إرهابي Icon إحصائية تُحفز الفتح والطائي Icon 5 مخالفين في قبضة الأمن لحيازتهم حطبًا محليًا Icon كواليس اكتشاف الممر السري لـ هرم خوفو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية للقوات المسلحة

منتخب القوات الجوية يحقق كأس بطولة اختراق الضاحية

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٠ مساءً
منتخب القوات الجوية يحقق كأس بطولة اختراق الضاحية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق منتخب القوات الجوية، كأس بطولة اختراق الضاحية ضمن منافسات المرحلة الثانية من دورة الألعاب الرياضية الـ 18 للقوات المسلحة.

وقد انطلقت الاثنين الماضي في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية اليوم، المرحلة الثانية من دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشرة للقوات المسلحة.

3 آلاف رياضي

وأوضح مدير دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشرة للقوات المسلحة العميد سلطان بن عبدالرحمن الشهري، أنّ الدورة تقام على ثلاث مراحل في المنطقة الشمالية الغربية (تبوك)، والمنطقة الشرقية (الظهران)، والمنطقة الشمالية (حفر الباطن)، بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف رياضي يمثلون القوات البرية، والقوات الجوية، والقوات البحرية، وقوات الدفاع الجوي، وقوة الصواريخ الإستراتيجية، والإدارة العامة للخدمات الصحية.

وأوضح العميد الشهري أن الفرق المشاركة تتنافس في المرحلة الثانية في خمسة ألعاب جماعية وفردية مختلفة، هي: اختراق الضاحية، وكرة السلة، وكرة اليد، وألعاب القوى، كرة القدم، وذلك في الفترة 27 فبراير حتى 11 مارس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
أبرز مخاطر الاستثمار في الذهب
السعودية اليوم

أبرز مخاطر الاستثمار في الذهب

السعودية اليوم
شاب سوري من تحت الأنقاض: صلوا قبل فوات الأوان
العالم

شاب سوري من تحت الأنقاض: صلوا قبل...

العالم
موقف بطولي لشاب أنقذ طفلًا من الاختناق أثناء الاحتفال بيوم التأسيس
السعودية اليوم

موقف بطولي لشاب أنقذ طفلًا من الاختناق...

السعودية اليوم
ابتكار طريقة جديدة لتعطيل البطاقة الائتمانية وكشف السارق
السعودية اليوم

ابتكار طريقة جديدة لتعطيل البطاقة الائتمانية وكشف...

السعودية اليوم
12 طريقة لتقليل مصروفاتك
السعودية اليوم

12 طريقة لتقليل مصروفاتك

السعودية اليوم
فريق الإنقاذ السعودي يغادر تركيا بعد إغاثة متضرري الزلزال
السعودية اليوم

فريق الإنقاذ السعودي يغادر تركيا بعد إغاثة...

السعودية اليوم
أمريكا تسقط جسمًا طائرًا حلق على علو كبير فوق ألاسكا
العالم

أمريكا تسقط جسمًا طائرًا حلق على علو...

العالم