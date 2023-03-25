منتخب مصر يهزم مالاوي بثنائية في مباراة فيتوريا الأولى رسميًّا

منتخب مصر يهزم مالاوي بثنائية في مباراة فيتوريا الأولى رسميًّا المدني: أتربة مثارة على مكة المكرمة حتى مساء السبت السديس: القيادة حريصة على تعظيم قراءة القرآن في شهر رمضان خسارة منتخب السعودية ضد فنزويلا وديًّا كويكب كبير قادر على محو مدينة كاملة يمر بين الأرض والقمر اليوم تويتر تزيل العلامة الزرقاء المجانية من حسابات المستخدمين توقعات باستمرار أمطار الرياض حتى الـ 10 مساء السبت سالم الدوسري يسجل الهدف الأول لـ المنتخب السعودي إنجاز خرافي لـ كيليان مبابي بعد صناعته هدفًا لـ غريزمان أمام هولندا دوي انفجارات بدير الزور السورية مع تحليق حربي مجهول
حقق منتخب مصر الأول فوزًا ثمينًا على ضيفه منتخب مالاوي بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.
وبدأ الفريق المصري الشوط الأول بقوة هجومية كبيرة، حيث نجح اللاعب المصري محمد صلاح في إحراز الهدف الأول بالدقيقة العشرين بعد عرضية أرضية متقنة من اللاعب محمد حمدي الظهير الأيسر.
ثم سجل لاعب مالاوي، الهدف الثاني لمنتخب مصر بالخطأ في مرماه بعد ارتطام الكرة بجسده نتيجة تصويبة قوية من اللاعب عمر مرموش في الدقيقة الـ45.
وفي الشوط الثاني، هبط أداء الفريق المصري وسنحت بعض الفرص الخطيرة لمنتخب مالاوي ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز مصر بنتيجة 2/ 0.
وستقام مباراة الجولة الرابعة بين المنتخبين عصر الثلاثاء المقبل في مالاوي حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، الثالثة عصرًا بتوقيت مصر.