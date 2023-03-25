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في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

منتخب مصر يهزم مالاوي بثنائية في مباراة فيتوريا الأولى رسميًّا

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ صباحاً
منتخب مصر يهزم مالاوي بثنائية في مباراة فيتوريا الأولى رسميًّا
المواطن - فريق التحرير

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حقق منتخب مصر الأول فوزًا ثمينًا على ضيفه منتخب مالاوي بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وبدأ الفريق المصري الشوط الأول بقوة هجومية كبيرة، حيث نجح اللاعب المصري محمد صلاح في إحراز الهدف الأول بالدقيقة العشرين بعد عرضية أرضية متقنة من اللاعب محمد حمدي الظهير الأيسر.

منتخب مصر يتفوق بثنائية

ثم سجل لاعب مالاوي، الهدف الثاني لمنتخب مصر بالخطأ في مرماه بعد ارتطام الكرة بجسده نتيجة تصويبة قوية من اللاعب عمر مرموش في الدقيقة الـ45.

محمد صلاح - منتخب مصر ومالاوي

وفي الشوط الثاني، هبط أداء الفريق المصري وسنحت بعض الفرص الخطيرة لمنتخب مالاوي ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز مصر بنتيجة 2/ 0.

وستقام مباراة الجولة الرابعة بين المنتخبين عصر الثلاثاء المقبل في مالاوي حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، الثالثة عصرًا بتوقيت مصر.

محمد صلاح - منتخب مصر ومالاوي

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