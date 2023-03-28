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في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر يُمطر شباك مالاوي برباعية

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٥ مساءً
منتخب مصر يُمطر شباك مالاوي برباعية
المواطن - فريق التحرير

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حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزًا عريضًا عصر اليوم على مضيفه منتخب مالاوي برباعية دون رد في الجولة الرابعة من دور المجموعات في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

منتخب مصر يضرب برباعية

وتقدم الفريق المصري سريعًا بالهدف الأول من تصويبة قوية للاعب طارق حامد في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمد صلاح.

وفي الدقيقة الـ16، أضاف عمر مرموش الهدف الثاني للفريق المصري بعد خطأ فادح من مدافع منتخب مالاوي.

عمر مرموش - منتخب مصر ضد مالاوي

وعند حلول الدقيقة العشرين، سجل محمد صلاح الهدف الثالث للفراعنة بعد تمريرة جيدة من اللاعب مصطفى محمد.

وفي الشوط الثاني، سجل منتخب مصر الهدف الرابع عبر اللاعب أحمد سيد زيزو في الدقيقة الخمسين بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد هاني.

وحافظ الفريق المصري على تفوقه برباعية دون رد ليُصبح رصيده 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة أما منتخب مالاوي فتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث.

ويستعد منتخب الفراعنة لمواجهة منتخب غينيا يوم 12 يونيو المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم إفريقيا التي تُقام مطلع العام المقبل في دولة كوت ديفوار.

وكانت مباراة مالاوي اليوم، شهدت إحراز طارق حامد لأول هدف دولي له مع المنتخب المصري، حيث يلعب مع الفراعنة منذ عام 2015.

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