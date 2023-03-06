الأرصاد لـ سكان الباحة وجازان: أمطار ورياح نشطة حتى المساء خالد المالك لوزير الإعلام سلمان الدوسري: نحتاج سرعة في معالجة القصور وجرأة قرار فتح باب التوظيف الموسمي للرجال والنساء لخدمة حجاج بيت الله هاري وميجان يتلقيان دعوة رسمية لحضور تتويج الملك تشارلز تخصيص 130 معلمًا ومعلمة للقرآن الكريم داخل المسجد الحرام إصابة أميتاب باتشان بكسر في ضلوعه انخفاض أرباح تكافل الراجحي 13% إلى 100 مليون ريال منتدى الإعلاميات العراقيات يكرم الزميلة الدخيّل أرامكو ترفع رسميًا أسعار النفط لشهر أبريل جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة
كرم منتدى الإعلاميات العراقيات المقام في العاصمة بغداد الإعلامية السعودية مديرة القسم النسائي بوكالة الأنباء السعودية خلود خالد الدخيّل ضمن أفضل 15 إعلامية عربية خلال الدورة الثانية عشر من المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية لجائزة أطوار بهجت لعام 2023 المقام في جمهورية العراق، والذي حضره نخبة من وزراء الدولة والمسؤولين والسفراء العرب ونخبة من شخصيات سياسية وثقافية وذلك في فندق روتانا بابل.
وقالت الدخيّل : الحمد لله أنا فخورة باختياري لأمثل المملكة في المنتدى ضمن أفضل إعلامية الذي ضم نخبة مميزة من الإعلاميات العربيات من أجل ترسيخ العلاقات الأخوية، وكل الشكل والامتنان لسفارة المملكة ممثلاً بالسفير عبدالعزيز الشمري على المتابعة والرعاية، والشكر لمنظمي المنتدى ممثلاً برئيستها الدكتورة نبراس المعموري والذي نأمل بأن يحقق توصياته من أجل تطوير المحتوى الإعلامي الرقمي.