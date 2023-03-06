منتدى الإعلاميات العراقيات يكرم الزميلة الدخيّل

كرم منتدى الإعلاميات العراقيات المقام في العاصمة بغداد الإعلامية السعودية مديرة القسم النسائي بوكالة الأنباء السعودية خلود خالد الدخيّل ضمن أفضل 15 إعلامية عربية خلال الدورة الثانية عشر من المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية لجائزة أطوار بهجت لعام 2023 المقام في جمهورية العراق، والذي حضره نخبة من وزراء الدولة والمسؤولين والسفراء العرب ونخبة من شخصيات سياسية وثقافية وذلك في فندق روتانا بابل.

نخبة مميزة من الإعلاميات

وقالت الدخيّل : الحمد لله أنا فخورة باختياري لأمثل المملكة في المنتدى ضمن أفضل إعلامية الذي ضم نخبة مميزة من الإعلاميات العربيات من أجل ترسيخ العلاقات الأخوية، وكل الشكل والامتنان لسفارة المملكة ممثلاً بالسفير عبدالعزيز الشمري على المتابعة والرعاية، والشكر لمنظمي المنتدى ممثلاً برئيستها الدكتورة نبراس المعموري والذي نأمل بأن يحقق توصياته من أجل تطوير المحتوى الإعلامي الرقمي.