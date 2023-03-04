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للاستمتاع بالأجواء الربيعية

منتزهات الباحة تستقبل الزوار خلال الإجازة

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٥ مساءً
منتزهات الباحة تستقبل الزوار خلال الإجازة
المواطن - واس

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تشهد المنتزهات بمنطقة الباحة إقبالاً كبيرًا من الأهالي والزوار مع بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني لهذا العام؛ للاستمتاع بالأجواء الربيعية، ولقضاء أوقات بصحبة الأهل والأصدقاء بين أحضان الطبيعة، وممارسة رياضة المشي وركوب الدرجات.

تهيئة المنتزهات

وكثَّفت أمانة منطقة الباحة جهودها الميدانية؛ لتهيئة المنتزهات مع بدء العطلة المدرسية، لاستقبال السكان والزوار المتوقع حضورهم بشكل لافت، خاصة مع اعتدال الأجواء، من خلال صيانة المرافق العامة بالواجهة ونظافتها، وتكثيف الأعمال الرقابية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار خلال وجودهم في منطقة الباحة ومحافظاتها.

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