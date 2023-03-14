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أحد أرفع الأوسمة التي تمنحها المنظمة العربية للسياحة

منح الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا وسام السياحة العربية

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٥ صباحاً
منح الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا وسام السياحة العربية
المواطن - فريق التحرير

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منحت المنظمة العربية للسياحة، إحدى المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية، بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى؛ تقديرًا لدوره في دعم المنظمة وبرامجها من خلال طيران ناس الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط.

وسلم رئيس المنظمة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، الوسام إلى المهنا وذلك في مقر المنظمة في جدة.

أرفع الأوسمة

وقال الفهيد بهذه المناسبة: يأتي منح الوسام من الدرجة الأولى تقديرًا وعرفانًا من المنظمة العربية للسياحة للدور الكبير الذي يقدمه الأستاذ بندر المهنا في دعم المنظمة وبرامجها من خلال طيران ناس حتى حققت ولله الحمد الكثير من الإنجازات، حيث يعد وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى من أرفع الأوسمة التي تقدمها المنظمة للشخصيات البارزة التي تثري صناعة السياحة.

صناعة السياحة

وتعد المنظمة العربية للسياحة إحدى منظمات العمل العربي المشترك، وتمارس أعمالها في إطار مجلس وزراء السياحة العرب بجامعة الدول العربية.

وتعمل المنظمة، من مقرها في جدة، على ترجمة قرارات المجلس الوزاري العربي للسياحة إلى سياسات وخطط للنهوض بصناعة السياحة في الدول العربية، وبالتعاون مع الوزارات والهيئات السياحية العربية لتنمية قطاع السياحة العربية؛ كونه أحد أبرز العناصر المؤثرة في الناتج المحلي للدول العربية.

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