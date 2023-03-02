منخفض جوي شبه خماسيني يؤثر على شمال المملكة غدًا

توقع مركز طقس العرب، أن يتأثر شمال المملكة بمنخفض جوي شبه خماسيني، يصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة وأتربة وغبار مثار.

تفاصيل المنخفض

وقال المركز في بيان صادر عنه إن الخرائط الجوية تشير إلى تأثر المناطق الشمالية من المملكة غدًا الجمعة بمنخفض جوي شبه خماسيني يتحرك تدريجيًا ليتمركز نهارًا شمال الأراضي السورية ويدفع بتيارات هوائية ذات درجات حرارة أدفأ من المعتاد.

وأضاف أنه من المقرر أن يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة لتكون العُطمى ما بين نهاية العشرينيات ومطلع الثلاثينيات مئوية، وبذلك يكون الطقس دافئًا ساعات الظهيرة والعصر في أغلب المناطق الشمالية من المملكة.

ومن المتوقع أن تهب رياح غربية نشطة السرعة ومصحوبة بهبات قوية على غرب منطقة الحدود الشمالية والجوف، وتؤدي إلى إثارة الأتربة و الغبار في تلك المناطق، مما يتسبب بحدوث تدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.