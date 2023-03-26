منصة ساهم توزع آلاف السلال الغذائية في السنغال

وزعت منصة “ساهم” التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، آلافًا من السلال الغذائية من برنامج “إطعام” إلى مواطني العاصمة السنغالية داكار.

وأكد شلهوب بن عبدالله الشلهوب أحد المسؤولين في الحملة، أنه تم توزيع 7000 سلة غذائية في 5 مناطق بالعاصمة السنغالية داكار، أما مجمل التوزيع في السنغال فيكون في 17 منطقة يستفيد منها 55 ألف فرد.

تبرع حتى بريال

وقال الفنان فايز المالكي المشارك في حملة التوزيع إنه اليوم تم توزيع أكثر من 5600 إلى 7000 سلة غذائية إلى أكثر من 7000 مستفيد بالسنغال، مؤكدًا أنهم يحتاجون التبرع لعدم امتلاكهم الأكل والمال.

ودعا المواطنين إلى التبرع لمنصة ساهم من أجل الفقراء وكبار السن والأطفال في العالم، حتى لو بريال واحد.