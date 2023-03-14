منظمة الصحة العالمية تكشف موعد انتهاء كورونا

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس عن أمله بأن تنتهي جائحة فيروس كورونا في عام 2023، وذلك بعد مرور 3 سنوات على إعلان انتشاره وباء عالميًا.

بشرى سارة

قال غيبريسوس في بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، إن العدد الأسبوعي للوفيات بكورونا أصبح لأول مرة أقل منه عند إعلان الجائحة في مارس 2020.

وأضاف: “أنا واثق من أننا سنكون قادرين في وقت ما من هذا العام على القول إن كوفيد-19 قد انتهى كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا وكوباء”.

استخلاص العبر

وأشار غيبريسوس إلى ضرورة استخلاص العبر من الجائحة حتى لا تتكرر دورة ذعر الإهمال التي ميزت فترة طويلة من عمر الاستجابة للوباء.

وأبلغت السلطات الصينية في 31 ديسمبر 2019 منظمة الصحة العالمية بتفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان في وسط البلاد.

وفي أوائل يناير 2020، أعلنت الصين رسميا أن نوعًا جديدًا من فيروس كورونا هو سبب تفشي الالتهاب الرئوي الفيروسي مجهول المنشأ، قبل أن يعلن غيبريسوس في 11 مارس 2020، أن انتشار فيروس كورونا المستجد يحمل طابع جائحة.

منشأ كورونا

وفي وقت سابق هذا الشهر أكد غيبريسوس أن المنظمة لم ولن تتخلى عن خططها الرامية إلى معرفة منشأ فيروس كورونا.

وصرح مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأحد الماضي، بأن معرفة منشأ كوفيد-19 هو واجب أخلاقي ويجب التقصي عن كل الفرضيات.

وقال غيبريسوس، في تغريدة عبر “تويتر”: “فهم منشأ كوفيد-19 والتقصي عن كل الفرضيات يظل ضرورة علمية لمساعدتنا على منع حدوث أي تفش في المستقبل وواجبا أخلاقيا من أجل الملايين الذين ماتوا وأولئك الذين يعيشون بيننا ويعانون من آثار جانبية طويلة الأمد بعد الإصابة به”.

جاءت تصريحاته بمناسبة مرور 3 سنوات على إطلاق منظمة الصحة العالمية وصف الجائحة لأول مرة على تفشي المرض عالميًا.