منظومة خدمات متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في راحة واطمئنان

نشرت شؤون الحرمين لقطات مصورة توثق تضافر الجهود من العالمين بالمسجد الحرام لضيوف بيت الله الحرام من مصلين ومعتمرين لأداء شعائرهم التعبدية في راحة واطمئنان.

وبينت اللقطات جهود القائمين على شؤون الحرمين في تقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

أدى المصلون، اليوم الأربعاء، صلاة العشاء وأول صلاة تراويح في شهر رمضان المبارك ‎في المسجد الحرام آمنين مطمئنين.

وبينت لقطات أداء صلاة العشاء والتراويح الليلة في أجواء إيمانية وروحانية خاشعة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.