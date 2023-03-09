منع الطالب من دخول المدرسة بسبب الرسوم إجراء تعسفي

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أكد عضو مجلس الشورى سابقًا حمد القاضي، أنه لا يحق للمدارس الأهلية منع الطالب من دخول المدارس أو استلام شهادته بسبب عدم تسديد الرسوم.
وأضاف القاضي خلال تصريحات لبرنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، أنه من حيث المبدأ من حق المدرسة أن تأخذ حقها لكن بدون منع الطلاب من دخولها أو استلام شهادته.
وأشار إلى أنه على المدرسة الانتظار بعض الوقت، لأن الطالب ضحية، ثم تأتي المطالبة وذلك من خلال عدة جهات أولها وزارة التعليم التي لديها سلطة على هذه المدارس، ثم القضاء والمظالم.
وأكد أن إجراء منع الطالب من دخول الفصل أو عدم استلام الشهادة يعتبر تعسفيًا، فهذا ليس حلًا، فما دام تم الاستثمار في التعليم فلا بد النظر باعتبارات إنسانية وليس مادية.
وكانت جمعية حماية المستهلك قالت في وقت سابق، إنه لا يحق للمدارس الأهلية إيقاف الطالب أو الطالبة أو منعهم من الدراسة في حال تعثر ولي الأمر في السداد.
وأضافت الجمعية أنه لا يحق للمدارس الأهلية في حال تعثر ولي الأمر في السداد إيقاف الطالب أو الطالبة خارج الصف أو منعهم من الدراسة متى حضرت للمدرسة، أو منعها من حضور الاختبارات، ويكون للمدرسة الحق في حجز شهاداتهم الدراسية ووثائقهم إلى أن تتم المخالصة المالية مع المدرسة أو الجهة التي قامت بالحجز.