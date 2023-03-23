منع زراعة الأعلاف الخضراء يرفع سعرها إلى ما يقارب 200%

كشف رئيس رابطة مربي المواشي في المملكة سعود الهفتا، أن ارتفاع أسعار الأعلاف الخضراء إلى ما يقارب 200% جاء بسبب منع زراعتها، مشيرًا إلى أن هناك شحًا في الأعلاف الخضراء.

فيديو | رئيس رابطة مربي المواشي في المملكة سعود الهفتا: ارتفاع أسعار الأعلاف الخضراء إلى ما يقارب 200% بعد منع زراعتها.. يحتاج مربي الماشية إلى الدعم وفتح المجال له باستيراد الكمية المناسبة وبالسعر الدولي #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/l57MRcXHCB — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) March 23, 2023

وأوضح الهفتا، خلال تصريحات ببرنامج “أسواق السعودية” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن سوق الماشية جيد والطلب عليه جيد ولله الحمد، مشيرًا إلى أنه ينشط في مثل هذه المواسم مثل أي سلعة أخرى في موسم رمضان.

ولفت إلى أن المربي يحتاج إلى دعم وحماية أكثر، وفتح المجال له من أجل استيراد الأعلاف الخضراء التي تم منع زراعتها، ما أدى لارتفاع أسعارها إلى ما يقارب 200%.

استيراد بالسعر الدولي

وطالب الهفتا بالسماح للمربي باستيراد الشعير والأعلاف التي يرغبها وألا يكون الاستيراد مقتصرًا على جهة أو شركات معينة.

ولفت إلى ضرورة فتح المجال للمربي لاستيراد الأعلاف بالسعر الدولي المناسب وليس بالسعر المفروض عليه من قبل أغلب الموردين، حيث وصل سعر الشعير إلى 86 ريالًا كما وصل البرسيم إلى 45 ريالًا.