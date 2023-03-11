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مناسبة تعبّر عن قيمة العَلم ورمزيته ودلالاته

من سارية العَلم.. وزير التعليم يشارك منسوبي الوزارة انطلاقة الاحتفاء بيوم العَلم السعودي

السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٢ مساءً
من سارية العَلم.. وزير التعليم يشارك منسوبي الوزارة انطلاقة الاحتفاء بيوم العَلم السعودي
المواطن - فريق التحرير

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شارك وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان منسوبي التعليم انطلاقة الاحتفاء بيوم العَلم الذي يصادف اليوم السبت 11 مارس، حيث صدر بشأنه القرار الملكي الكريم باعتباره يوماً خاصاً بالعَلم من كل عام، وهو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- العَلم السعودي بشكله الذي نراه اليوم.

ورفع الوزير البنيان العَلم السعودي؛ بمشاركة فرقة كشفية من طلاب وطالبات التعليم العام على السارية المخصصة له أمام مبنى وزارة التعليم بمصاحبة النشيد الوطني السعودي، وذلك في إطار احتفاء الوزارة بهذه المناسبة الوطنية التي تعبّر عن قيمة العَلم ورمزيته ودلالاته الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية؛ تعزيزاً لقيم المواطنة والانتماء لدى أبناء وبنات الوطن.

الاحتفاء بيوم العلم

وتحتفي وزارة التعليم بكافة قطاعاتها وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات بيوم العَلم، حيث أطلقت مبادرة: “تحية العَلم” لرفع العَلم في الطابور الصباحي على وقع عزف السلام الملكي بجميع المدارس الحكومية والأهلية، بدءاً من يوم غدٍ الأحد ولمدة خمسة أيام، إلى جانب العديد من الفعاليات المتنوعة احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية؛ لتعزيز قيمة العَلم الوطني لدى الطلاب والطالبات، والتأكيد على أهمية احترام الأجيال الناشئة لراية المملكة الخفاقة، والتي تشكّل رمزية تستدعي كل معاني وقيم الوفاء والانتماء والولاء والاعتزاز والوحدة.​​

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