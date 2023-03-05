من هو عبدالرحمن الحركان محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة؟

صدر اليوم أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين الدكتور عبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان محافظًا للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة، فمن هو عبدالرحمن الحركان؟

ولد الدكتور عبدالرحمن بن حمد الحركان بمدينة عنيزة عام 1962، وتم تعيينه عضوًا لمجلس الإدارة عام 2020.

تقلد المناصب

بدأ حياته المهنية في عام 1985، في قطاع التعليم كمعيد في كلية العمارة والتخطيط بجامعه الملك سعود، وتقلد في مجال التعليم عدة مناصب هامة، حيث عمل عضو هيئة التدريس بكلية العمارة والتخطيط، ثم عميدًا لشؤون القبول والتسجيل، ثم رئيسًا أكاديميًّا لجامعة الفيصل، ثم مستشارًا لوكيل جامعة الملك سعود، ثم شغل منصب المدير التنفيذي لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير).

وقد تقلد الدكتور الحركان عددًا من المناصب الإدارية التنفيذية، منها نائبًا للرئيس في مجموعة صافولا، وأمينًا عامًّا لأوقاف جامعة الملك سعود، ورئيسًا تنفيذيًّا لقطاع الأعمال، ورئيسًا تنفيذيًّا لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، ومستشارًا تنفيذيًّا لمجلس إدارة شركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة، كما عمل رئيسًا للجنة الإشرافية لمجموعة بن لادن السعودية، ومستشارًا لوزير المالية.

الدرجات العلمية

يحمل الدكتور الحركان درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الهندسة المعمارية والإدارة التنفيذية من جامعة الملك سعود وجامعة ميتشجان، آن أربر، ميتشجان، بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما شارك الدكتور الحركان في عضوية عدد من مجالس الإدارة للعديد من الشركات والمؤسسات ومنها: مصرف الإنماء، والشركة السعودية لتمويل المساكن، وشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة، وشركة الراجحي الاستثمارية، وشركة البلد الأمين، وشركة قطارات مكة للنقل العام. وشارك أيضًا في عضوية اللجان التنفيذية والمراجعة والترشيحات والمخاطر والائتمان والاستثمار. كما أنه يرأس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للتعمير.

وللدكتور مشاركات خيرية من خلال مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، ومؤسسة مستشفى الملك فيصل الخيرية (وريف الخيرية).