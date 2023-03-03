مهاجم الباطن منتقدًا التحكيم: 12 دقيقة وقت بدل ضائع أثارت استفزازي !

أبدى الأوروجوياني رينزو لوبيز لاعب فريق الباطن غضبه من احتساب الحكم سامي الجريس لـ 12 دقيقة كوقت بدل ضائع في مباراة النصر اليوم، في الجولة الـ19 لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

"في كأس العالم لم تحصل 12 دقيقة وقت بدل ضائع" رينزو لوبيز – لاعب #الباطن#النصر_الباطن | ⁦#SSC pic.twitter.com/wC0RDu1nXP — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 3, 2023

وتحدث لوبيز لاعب الباطن بعد المباراة قائلًا لـ”قناة SSC”: 12 دقيقة أثارت استفزازي كثيرًا كوقت بدل ضائع، هذا لم يحدث في نهائيات كأس العالم الأخيرة، الحكم اليوم غير سير المباراة بقراراته الخاطئة”.

وأضاف لوبيز: “النصر فريق كبير ويملك لاعبين على أعلى مستوى ولكن أنا أتحدث عن قرارات الحكم التي أثارت الجدل وضيعت الفوز منا”.

يذكر أن النصر فاز بثلاثية مقابل هدف ليصعد إلى صدارة دوري روشن، ليُصبح رصيده 46 نقطة في الصدارة وبفارق نقطتين عن نادي الاتحاد صاحب المركز الثاني.