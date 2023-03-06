مهتم عقاري للجهات التمويلية: سهلوا شروط الدفعة الإضافية

أكد المهتم في الشأن العقاري محمد السناح أنه لابد من وجود إقراض مباشر من رأس مال الصندوق العقاري للفئات التي لا تقرضها الجهات التمويلية.

فيديو | المهتم في الشأن العقاري محمد السناح: على الجهات التمويلية تسهيل شروط الدفعة الإضافية للبناء الذاتي #البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/MCQNlFSaGT — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) March 6, 2023

القرض العقاري

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، أن هناك من رواتبهم متوسطة أو أقل والأقساط العالية تأتي على متطلبات أسرهم الأساسية؛ ولذلك القرض العقاري يجب أن يكون متوازنًا وألا يؤثر على المتطلبات الأساسية للأسرة.

وتابع: أنه على الجهات التمويلية تسهيل شروط الدفعة الإضافية للبناء الذاتي.