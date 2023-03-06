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يجب أن يكون القرض متوازنًا

مهتم عقاري للجهات التمويلية: سهلوا شروط الدفعة الإضافية

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٥ مساءً
مهتم عقاري للجهات التمويلية: سهلوا شروط الدفعة الإضافية
المواطن - فريق التحرير

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أكد المهتم في الشأن العقاري محمد السناح أنه لابد من وجود إقراض مباشر من رأس مال الصندوق العقاري للفئات التي لا تقرضها الجهات التمويلية.

القرض العقاري

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، أن هناك من رواتبهم متوسطة أو أقل والأقساط العالية تأتي على متطلبات أسرهم الأساسية؛ ولذلك القرض العقاري يجب أن يكون متوازنًا وألا يؤثر على المتطلبات الأساسية للأسرة.

وتابع: أنه على الجهات التمويلية تسهيل شروط الدفعة الإضافية للبناء الذاتي.

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