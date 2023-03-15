مهرجان النار في إيران يودي بحياة 11 شخصًا وآلاف الجرحى

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لقي ما لا يقل عن 11 شخصًا مصرعهم وأصيب أكثر من 3500 آخرين، في إيران، ليل الثلاثاء، خلال مهرجان النار، بحسب ما أفاد مسؤول اليوم الأربعاء.
خلال هذه الطقوس الموروثة منذ آلاف السنين، يُحتفل سنويًا بمهرجان شاهارتشانبي سوري في المساء الذي يسبق آخر يوم أربعاء من السنة الإيرانية التي تنتهي في 20 مارس.
ومنذ عشرين عامًا تحول هذا المهرجان الى متنفس للشباب مع إطلاق المفرقعات والألعاب النارية في الأماكن العامة رغم تحذيرات السلطات التي لا تؤيد هذا العيد وتعتبره وثنيًا.
قال رئيس الهيئة الوطنية للطوارئ الطبية، جعفر ميادفار، للتلفزيون الإيراني: منذ 20 فبراير لقي 26 شخصًا حتفهم في حوادث مرتبطة بشاهارشانبي سوري، بينهم 11 شخصًا على الأقل ليل الثلاثاء.
وأصيب أكثر من 3550 شخصًا في الليلة الماضية، وفق المصدر نفسه، وبحسب التقاليد، يقفز المشاركون فوق النار لتطهير أنفسهم ومطاردة الأرواح الشريرة هاتفين: أعطيك لوني الأصفر (لون المرض) وآخذ لونك الأحمر (لون الحياة).
نقلت وكالة أنباء إيرنا الرسمية عن قائد الشرطة الوطنية أحمد رضا رادان قوله إن قواته تعتبر العيد حدثًا اجتماعيًا وليس أمنيًا، محذرًا أولئك من يغلقون الشوارع ويزعجون السكان.