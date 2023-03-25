فيفا: اليوم يعود منتخب المغرب بعد معجزة مونديال 2022 اقتران كوكب الزهرة والقمر في سماء المملكة طوال شهر رمضان مهندس ألماني عن الصناعة السعودية: دقة مخيفة نجل ترودو يستقبل بايدن بدون حذاء وبجوارب متسخة مدافعو الاتحاد الأكثر إحرازًا للأهداف عرض جديد لشراء مانشستر يونايتد التعليم تبدأ تطبيق مقرر المعرفة المالية ضمن مناهج مسارات الثانوية موعد الإفطار وأذان المغرب ثالث أيام رمضان بمختلف المناطق رئيس هيئة العقار: لسنا راضين عن ارتفاع الأسعار تدخل حكومي عقب عرض مسلسل فلوجة بتونس
قال مهندس ألماني إن الصناعة السعودية في مجال الألواح الشمسية تتمتع بدقة وإتقان كبيرين، حسب ما أورده برنامج سين 2 مع أحمد الشقيري، في الحلقة 2 التي تعرض صناعات العرب.
وفيما يخص السعودية، قال المهندس الألماني، سيباستيان بوفينسيين: ما نفعله في الحاضر هو ما يُحتسب وليس ما نفعله في الماضي، وهذا ما أراه في السعودية، رأيت خطوط الإنتاج، رأيت كيف يعمل الناس، فلم استطيع التمييز بين الصناعة السعودية والألمانية من حيث شدة الإتقان، وهذه واحدة من النتائج، مشيرًا عند هذه النقطة من الحديث إلى الألواح الشمسية أمامه.
وقال مازحًا: أخاف أن تبدأ السعودية في صناعة السيارات، ربما ستأخذ مكاننا في المستقبل القريب، ليرد عليه الشقيري قائلًا: سننافسكم، ليعود يقول: نعم هذا ما نخاف منه لا نعلم من سيتصدر المستقبل.
وعودة للألواح الشمسية قال: جودة مثالية، كل شيء دقيق للغاية ليس هناك أي خدش أو عيوب، إذا أردنا أن نقارن فإنهم – السعودية- قد وصلوا إلى النتيجة التي لطالما كنا نريدها ولم نحصل عليها.
وتابع: هذه هي المرة الأولى في 23 سنة، تصلنا وحدات، دون وجود أي قطعة مكسورة أو بها خدش، مفسرًا: من المعتاد أن تأتي نسبة الكسر في حدود 0.5 % أما نسبة الكسر في السعودية فهي 0%.