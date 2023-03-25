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قال مازحًا: نخاف أن يبدأوا في صناعة السيارات

مهندس ألماني عن الصناعة السعودية: دقة مخيفة 

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٩ مساءً
مهندس ألماني عن الصناعة السعودية: دقة مخيفة 
المواطن - منة الله أشرف

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قال مهندس ألماني إن الصناعة السعودية في مجال الألواح الشمسية تتمتع بدقة وإتقان كبيرين، حسب ما أورده برنامج سين 2 مع أحمد الشقيري، في الحلقة 2 التي تعرض صناعات العرب.

الصناعة السعودية تنافس الألمانية

وفيما يخص السعودية، قال المهندس الألماني، سيباستيان بوفينسيين: ما نفعله في الحاضر هو ما يُحتسب وليس ما نفعله في الماضي، وهذا ما أراه في السعودية، رأيت خطوط الإنتاج، رأيت كيف يعمل الناس، فلم استطيع التمييز بين الصناعة السعودية والألمانية من حيث شدة الإتقان، وهذه واحدة من النتائج، مشيرًا عند هذه النقطة من الحديث إلى الألواح الشمسية أمامه.

وقال مازحًا: أخاف أن تبدأ السعودية في صناعة السيارات، ربما ستأخذ مكاننا في المستقبل القريب، ليرد عليه الشقيري قائلًا: سننافسكم، ليعود يقول: نعم هذا ما نخاف منه لا نعلم من سيتصدر المستقبل.

مهندس ألماني عن الصناعة السعودية دقة مخيفة 

جودة مثالية ودقة وإتقان

وعودة للألواح الشمسية قال: جودة مثالية، كل شيء دقيق للغاية ليس هناك أي خدش أو عيوب، إذا أردنا أن نقارن فإنهم – السعودية- قد وصلوا إلى النتيجة التي لطالما كنا نريدها ولم نحصل عليها.

وتابع: هذه هي المرة الأولى في 23 سنة، تصلنا وحدات، دون وجود أي قطعة مكسورة أو بها خدش، مفسرًا: من المعتاد أن تأتي نسبة الكسر في حدود 0.5 % أما نسبة الكسر في السعودية فهي 0%.

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