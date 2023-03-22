مهندس تقني: شركة “جوجل” تعرف عنك ما لا تعرفه عائلتك

قال خبير الأمن السيبراني المهندس إبراهيم الشمراني إن كمية المعلومات التي تعرفها شركة “جوجل” عنك، تفوق المعلومات التي تعرفها عنك عائلتك، ومن ضمن ذلك “جوجل ماب” يعرف خط سيرك كل يوم، وأين تقف، ومتى تصل، وإلى أين أنت ذاهب، حيث تعد تلك المعلومات جوهرية جدا لا يعلمها سواك.

خدمات الإنترنت

وأكد المهندس خلال لقاء معه ببرنامج “في العلن” على قناة السعودية، أن الإنترنت يقدم خدماته لأكثر من 30 عاماً ويحمل إيجابيات كثيرة وسلبيات، فيما أصبح الإنترنت ساحة للنفوذ والصراع بين الحكومات والشركات العالمية، والتحدي يكمن في كيفية حماية الأفراد لخصوصيتهم وبين قضية الحكومات والشركات.

المعايير الآمنة

وبين المهندس الشمراني أن “آي كلاود” بالنسبة للمعايير المحددة له تعتبر آمنة جدًّا في حال لم يحدث أي خطأ من جهة المستخدم، فيما يتعلق بخصوصية البيانات عندما تحفظ في “آي كلاود” فهي تخزن في مراكز بيانات خارج الدولة، وقد تخضع للتشريعات للبلد نفسه، وتستطيع الدولة أو رجال إنفاذ القانون في تلك البلاد، الوصول للبيانات الخصوصية، وأحياناً يتم السماح لهم وأحياناً يتم الرفض من قبل الشركة نفسها.