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بعد إصابته ضد الاتفاق

مهند الشنقيطي يخضع لجراحة ناجحة

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٤ مساءً
مهند الشنقيطي يخضع لجراحة ناجحة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الاتحاد، قبل قليل، عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، مهند الشنقيطي، لعملية جراحية ناجحة.

جراحة لمهند الشنقيطي

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمهند الشنقيطي بعد إجراء الجراحة في فنلندا، على أن يُحدد الطبيب البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي سيحتاجه خلال الفترة المقبلة.

مهند الشنقيطي
الشنقيطي – المصدر @ittihad

وكان مهند الشنقيطي قد تعرض لإصابة خلال مشاركته في مباراة الاتحاد ضد الاتفاق، وأكدت الفحوصات تعرضه لقطع في أوتار العضلة الضامة، ليتأكد غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي.

مهند الشنقيطي
الشنقيطي – المصدر @ittihad

الاتحاد يُلاقي الخليج

على الجانب الآخر، الخليج ضد الاتحاد، بعد قليل، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع العميد في المركز الثاني برصيد 41 نقطة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad
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