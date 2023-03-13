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مصدر فخر وطني وجزء من الهوية الثقافية والتاريخية

موائد من الفاكهة والخضراوات لتكريم الفيل بيومه الوطني بتايلاند

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ مساءً
موائد من الفاكهة والخضراوات لتكريم الفيل بيومه الوطني بتايلاند
المواطن - فريق التجرير

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احتفلت تايلاند باليوم الوطني للفيل، الاثنين، بموائد من الفاكهة والخضراوات لتكريم الحيوان الضخم الذي يعد رمزًا محببًا للبلاد.

اليوم الوطني

وكانت تايلاند قد أعلنت في عام 1998 يوم 13 مارس، يومًا مخصصًا للحفاظ على الأفيال، وتستخدم الأفيال تقليديًّا في العمل وفي الحروب لكنها أصبحت في العصر الحديث من الحيوانات المهددة بالانقراض.

وأفاد كامبون تانساشا، رئيس حديقة نونج نوتش الاستوائية في مقاطعة تشونبوري التي احتفلت باليوم الوطني للفيل، بأن الأفيال كانت مصدر فخر وطني وجزءًا من الهوية الثقافية والتاريخية للبلاد. وأضاف: “نحاول الآن الحفاظ على هذه الأفيال المستأنسة ومنحها الطعام والمأوى، إذا أطلق سراحها جميعًا في البرية.. لن تعيش”.

حيوانات عملاقة ودودة

وتشتهر الأفيال بكونها حيوانات عملاقة ودودة، لكن يبدو أن تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة دفعها لتغيير سلوكها ومهاجمة البشر، وكشفت عدة حوادث في السنوات الماضية عن سلوك عنيف غير معتاد من الفيلة، ففي الهند تقتل الأفيال 500 شخص كل عام، وفقًا لـ”تقرير حكومي”، صدر في عام 2020.

 

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