مواصفات طائرة بوينغ 787 دريملاينر أولى صفقات طيران الرياض

تُعد طائرات بوينغ 787 من الطائرات التجارية التي تتمتع بكفاءة فائقة وتوفر لسوق السفر الجوي المدى الطويل والسرعة الأعلى للطائرات الكبيرة، وتم تصميمها بحيث تتمتع بكفاءة فائقة تسمح لشركات الطيران فتح مسارات جوية جديدة بشكل أكثر ربحية، لنقل المسافرين مباشرة ودون توقف إلى حيث يرغبون مع راحة استثنائية.

ومنذ دخولها الخدمة في عام 2011، تحلق عائلة طائرات 787 على أكثر من 350 مساراً جوياً وقد افتتحت أكثر من 75 مساراً جوياً مباشراً جديداً في جميع أنحاء العالم.

ويقوم فريق دولي من كبرى شركات الصناعات الجوية والفضائية بتصنيع مكوِّنات عائلة الطائرات هذه، بقيادة شركة بوينغ في منشآتها في مدينة إيفيريت بولاية واشنطن الأمريكية بالقرب من مدينة سياتل، وفي نورث تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية.

أداء لا يضاهى

تستطيع الطائرة نقل 242 راكباً لمسافة 13,620 كيلومتر، ضمن مقصورة قياسية بدرجتي طيران، كما تزود عائلة طائرات 787 شركات الطيران بكفاءة لا تضاهى في استهلاك الوقود، مما يوفر لها ميزة تنافسية في ظل هذه البيئة الاقتصادية الصعبة.

ويقل استهلاك هذه العائلة للوقود بنسبة 20 إلى 25 % مع انبعاثات أقل بنسبة 20 إلى 25 % أيضاً عن الطائرات المنافسة، ومنذ دخولها الخدمة في عام 2011، استطاعت عائلة طائرات 787 تقليل استهلاك الوقود المتوقع بنحو 2.8 مليار رطل.

ويتمتع الركاب بدورهم بالتحسينات الكبيرة بدءاً من أكبر نوافذ على الإطلاق، والهواء الأنظف، الرطوبة الأعلى في ظل ضغط جوي أعلى لتعزيز راحة ورفاهية الركاب، وخزائن علوية أكبر مع توفير مساحات لحقائب جميع الركاب، وإضاءة LED أفضل، وتقنيات تستشعر الاضطرابات الجوية وتعمل على تلطيفها وتخفيفها لرحلة أكثر سلاسة وهدوءاً.

تكنولوجيا متطورة

ويكمن سر الأداء المتفوق لعائلة طائرات 787 دريملاينر في مجموعة تقنياتها المتطورة الحديثة وتصميمها الثوري، ويتمحور التصميم الهندسي لطائرة 787 حول الأنظمة العصرية التي تمتاز ببساطتها وفعاليتها الوظيفية وكفاءتها الأكبر مقارنة مع تصميم الطائرات الأخرى.

وعلى سبيل المثال، تتيح أنظمة رصد صحة الركاب على متن الطائرة إجراء عمليات المراقبة وإبلاغ أنظمة الكمبيوتر الأرضية بحاجتها للصيانة، تلقائياً.

وتعتبر التحسينات التي طرأت على تقنيات هذه المحركات أكبر مساهم في تعزيز كفاءة استهلاك الوقود في طائرات دريملاينر.

صفقة طيران الرياض

وأعلنت شركة طيران الرياض عن أول طلب لأسطول للطائرات مكون من 72 طائرة بوينج دريملاينر من طراز 787-9، حيث يسعى الناقل الجوي الجديد من صندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز مكانة المملكة لتكون مركزًا عالميًا للطيران.

وتتضمن الاتفاقية بين طيران الرياض وبوينغ تزويد الناقل الجوي الجديد بـ 39 طائرة من طراز 787-9 دريملاينر مع احتمالية شراء 33 طائرة إضافية، وتعد الاتفاقية ضمن أكبر خمسة طلبات تجارية لأسطول الطائرات من حيث القيمة في تاريخ شركة بوينغ.