مواصلة توزيع المواد الإغاثية السعودية لمتضرري الزلزال في حلب هدف يُهدي النقاط الـ3 لـ روما ضد يوفنتوس لحظة ضبط محال زينة تعدل ألوان المركبات دون تصريح في الرياض مدير بنك يدخل بغيبوبة بسبب عضة كلب تملكه مذيعة مصرية شهيرة 4 مخاطر لزيادة حمولة مركبات النقل الثقيل موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان شؤون الحرمين: أكثر من 9 آلاف عربة لخدمة ضيوف الرحمن هزة أرضية بقوة 4.8 ريختر يشعر بها سكان سوريا وتركيا زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تونجا كواليس خلاف فيران توريس وفاتي بلقاء برشلونة ضد فالنسيا
وثقت لقطات مصورة جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في مواصلة توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال في بلدة جنديرس بمحافظة حلب.
وبينت الصور عشرات الشباب المتطوعين يحملون المساعدات ويقومون بتوزيعها على سكان بلدة جنديرس بحلب.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.