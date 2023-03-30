مواطنان بحوزتهما مواد مخدرة في قبضة الأمن

ألقت دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرمة القبض على مواطنين بحوزتهما 120 كجم من مادة الحشيش المخدر، و421 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.