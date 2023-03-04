مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما مواد مخدرة عبر مواقع التواصل

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مواطنين بمنطقة الرياض، لعرضهما وترويجهما 2975 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي ومادة الحشيش المخدر وممنوعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب بيان مكافحة المخدرات، تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.