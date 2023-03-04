Icon

ارتفاع حصيلة قتلى هجمات زاباروجيا إلى 11 شخصًا Icon تعليم الحدود الشمالية يودع أكثر من مليون ريال مكافأة للطلاب غدًا Icon مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما مواد مخدرة عبر مواقع التواصل Icon تشيلسي يُنهي نتائجه السلبية بفوز ثمين أمام ليدز Icon أزمة الـ 12 دقيقة تُخرج رئيسي النصر والباطن عن صمتهما Icon مجاعة مخيفة تلوح في كوريا الشمالية Icon نيران تخرج من باطن الأرض وتثير الهلع في دارفور Icon تونس وسوريا تبحثان رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي Icon ثلاثية تُهدي فوزًا قاتلًا لـ آرسنال ضد بورنموث Icon الأرصاد: المملكة لا تزال تعيش أجواء الشتاء فلكيًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
إحالة للنيابة العامة

مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما مواد مخدرة عبر مواقع التواصل

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٧ مساءً
مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما مواد مخدرة عبر مواقع التواصل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مواطنين بمنطقة الرياض، لعرضهما وترويجهما 2975 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي ومادة الحشيش المخدر وممنوعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب بيان مكافحة المخدرات، تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193 ريالاً للجرام
السوق

تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193...

السوق
بعثة النصر تطير إلى أبها
الرياضة

بعثة النصر تطير إلى أبها

الرياضة
الأهلي يسعى لمواصلة تألقه ضد جدة
الرياضة

الأهلي يسعى لمواصلة تألقه ضد جدة

الرياضة
تقدم روسي وسقوط بلدة أوكرانية استراتيجية
العالم

تقدم روسي وسقوط بلدة أوكرانية استراتيجية

العالم
رقم تاريخي يُزين مواجهات الاتحاد والرائد
الرياضة

رقم تاريخي يُزين مواجهات الاتحاد والرائد

الرياضة
وظائف إدارية شاغرة في متاجر بنده
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في متاجر بنده

وظائف
الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيسة الهيلينية
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيسة الهيلينية

السعودية اليوم
توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ وبحرة لمدة 12 ساعة
السعودية اليوم

توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ...

السعودية اليوم