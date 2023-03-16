مواطنان في قبضة الأمن لحيازتهما مواد مخدرة بسكاكا

ألقت دوريات الأمن بمنطقة الجوف القبض على مواطنين بحوزتهما 29 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وأقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، و14 جرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) في مدينة سكاكا.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهة الاختصاص.