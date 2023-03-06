مواطن اشترى شقة وأجرها فـ ربح 4000 ريال في أسبوع!

مواصلة توزيع المواد الإغاثية السعودية لمتضرري الزلزال في حلب هدف يُهدي النقاط الـ3 لـ روما ضد يوفنتوس لحظة ضبط محال زينة تعدل ألوان المركبات دون تصريح في الرياض مدير بنك يدخل بغيبوبة بسبب عضة كلب تملكه مذيعة مصرية شهيرة 4 مخاطر لزيادة حمولة مركبات النقل الثقيل موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان شؤون الحرمين: أكثر من 9 آلاف عربة لخدمة ضيوف الرحمن هزة أرضية بقوة 4.8 ريختر يشعر بها سكان سوريا وتركيا زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تونجا كواليس خلاف فيران توريس وفاتي بلقاء برشلونة ضد فالنسيا
كشف عبدالعزيز العتيبي، المهتم بالشأن العقاري، طريقة تحقيق نسبة أرباح عالية من تأجير الشقق السكنية.
وقال العتيبي في مقطع فيديو: إن شراء شقة بـ 800 ألف، واستثمارها في أحد التطبيقات الموافق عليها من الجهات المختصة، سيحقق أرباحًا تصل إلى 12%.
وبحسب ما ذكره العتيبي، فإنه اشترى شقة، واستثمرها في تطبيق وحقق من إيجارها في اليوم الأول 1720 ريالًا، وفي اليوم الثاني 849 ريالًا.
وأضاف: إن إيجار الشقق السكنية، يحقق في الأسبوع الواحد 4000 ريال.