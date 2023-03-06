مواطن اشترى شقة وأجرها فـ ربح 4000 ريال في أسبوع!

كشف عبدالعزيز العتيبي، المهتم بالشأن العقاري، طريقة تحقيق نسبة أرباح عالية من تأجير الشقق السكنية.

تحقيق أرباح تصل لـ 12%

وقال العتيبي في مقطع فيديو: إن شراء شقة بـ 800 ألف، واستثمارها في أحد التطبيقات الموافق عليها من الجهات المختصة، سيحقق أرباحًا تصل إلى 12%.

وبحسب ما ذكره العتيبي، فإنه اشترى شقة، واستثمرها في تطبيق وحقق من إيجارها في اليوم الأول 1720 ريالًا، وفي اليوم الثاني 849 ريالًا.

وأضاف: إن إيجار الشقق السكنية، يحقق في الأسبوع الواحد 4000 ريال.