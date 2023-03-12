مواطن بحوزته أكثر من نصف مليون قرص إمفيتامين في قبضة الأمن

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة جدة، بحوزته 556,600 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وسلاح ناري ومبلغ مالي مخبأ في مركبته.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.