مواطن بحوزته 60 كجم من القات في قبضة الأفواج الأمنية

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن بحوزته 60 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيدة.
وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه،وإحالته لجهة الاختصاص.