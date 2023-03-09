مواطن يستضيف سائحين بمنزله: الضيافة السعودية موروث تاريخي وثقافي

عرضت قناة الإخبارية تقريرًا حول تجربة مواطن استضاف سائحين في منزله بحائل، مشيدًا بتوظيف الضيافة كتجربة سياحية.

فيديو | " كرم أحفاد حاتم".. مواطن سعودي من حائل يستضيف سياحا إيطاليين في منزله#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/DsT3pS1JZl — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 9, 2023

قال فريح الشمري الذي يعمل مرشد سياحي: إن الضيافة السعودية موروث تاريخي وثقافي متأصل في المجتمع السعودي، ويظهر جليًّا هذا الموروث في حائل.

منتج سياحي

ولفت إلى أنه تم توظيف الضيافة السعودية، كمنتج سياحي وتجربة سياحية وفقًا لعاداتنا وتقاليدنا. لافتًا إلى أنه يتم استقبال السياح في المنزل خارج إطار العمل.

من جانب آخر، أعربت كلاوديا سائحة إيطالية، عن سعادتها واستمتاعها بزيارة المملكة، وخاصة ضيافة أهل المملكة وعوائلها.

وتابعت: حائل مدينة جميلة، ونرغب برؤية المزيد، وشكرًا جزيلًا على كرم الضيافة.