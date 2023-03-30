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يسير المواطن حمد بن عبدالله القسومي على خطى والده في تفطير الصائمين على مدى 3 عقود بمحافظة بريدة بالقصيم.
فيديو | قيم تربوية وأخلاقية..
مواطن يسير على خطى والده في تفطير الصائمين على مدى 3 عقود #نشرة_النهار #الإخبارية pic.twitter.com/Hm7XuiU8Y4
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 30, 2023
ووفقًا لتقرير قناة “الإخبارية”، ورث الجسومي عن والده حب التطوع والخير، على مدى 31 عامًا، حيث لم تنقطع سُفر الصائمين عن منزله.
وقال القسومي صاحب المبادرة “ولله الحمد بدأتها منذ عام 1413 هـ وحتى الآن لمدة 31 عامًا والناس تزود حيث نبذل ما بوسعنا في الإفطار”.
وأضاف أن الفكرة بدأت بعدما رأى حب والده للمعروف والتطوع، لافتًا إلى أنه يوزع من 1000 إلى 1200 وجبة إفطار يوميًا خلال شهر رمضان.
وبالتزامن مع ذلك، يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم متابعة مجموعة من التعليمات والضوابط لمشاريع تفطير الصائمين للمساهمة في تحقيق رسالة الوزارة وأهدافها، وذلك من خلال الاهتمام بالعمل التطوعي والدعوي وخدمة بيوت الله في شهر رمضان وغير ذلك من الشهور.