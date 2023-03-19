مواطن يطرب السامعين بالعزف على الربابة

روى الشاب سليمان العميري من محافظة عنيزة قصة ارتباطه بفن الربابة، والتي اشتهر بعزفه عليها في المجالس إلى جانب صوته العزب الذي أطرب سامعيه.

بدايته

وأوضح العميري في حواره لـ “العربية السعودية” أن بداية محبته للربابة تعود لوالده بعدما وجد أن لها قبولًا كبيرًا من المواطنين لها في المجالس.

وأوضح أنه بدأ تعلم الربابة منذ عمر الـ 18 عامًا، حيث بدأ تقديمه للناس ليحصل بعدها على ثقة الجميع حتى وصل لعمر الـ 23 عامًا وما زال مستمرًا، لافتًا إلى أن انتقادات الأخرين بشأن العزف على الربابة ليس سهلًا.

ألة الربابة

تعد آلة الربابة من الآلات الوترية الشعبية محلية الصنع ذات وتر واحد، ومن أهم ألوان الموروث الشعبي الأصيل، وهي التي يجتمع حولها الناس في الماضي للسمر وعزف الألحان، وكانت ثقافة الربابة أكثر انتشاراً في البادية, حيث يشتهر أهالي الشمال في استخدام هذه الآلة الفنية التراثية عبر التاريخ.